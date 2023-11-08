8 ноября, 11:24

В Херсонской области уничтожили тайник с боеприпасами и более 20 кг взрывчатки

По данным "МВД Медиа", в Росгвардии приняли решение обезвредить опасные предметы при помощи накладного заряда тротила

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Тайник с боеприпасами, тротилом и 20 кг артиллерийского пороха обнаружили и уничтожили на территории зернового элеватора в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"Сотрудники ВУ МВД России в Херсонской области совместно с коллегами из ОМВД России "Генический" получили оперативную информацию о том, что на территории зернового элеватора ранее располагался склад с арсеналом, который принадлежал одной из военных частей Украины. <...> В результате полицейские обнаружили 2 осколочных гранатометных выстрела, 2 выстрела от РПГ, 34 взрывателя АР-5, 110 патронов калибра 7,62 и 14,4 миллиметра, а также около 3 кг тротила и 20 кг артиллерийского пороха", - говорится в сообщении.

По данным полиции, боеприпасы непригодны для дальнейшего использования. "Специалист-взрывотехник Росгвардии принял решение уничтожить опасные предметы на месте при помощи накладного заряда тротила", - уточняется в сообщении. 

Теги:
РоссияХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация