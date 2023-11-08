В Херсонской области уничтожили тайник с боеприпасами и более 20 кг взрывчатки

По данным "МВД Медиа", в Росгвардии приняли решение обезвредить опасные предметы при помощи накладного заряда тротила

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Тайник с боеприпасами, тротилом и 20 кг артиллерийского пороха обнаружили и уничтожили на территории зернового элеватора в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"Сотрудники ВУ МВД России в Херсонской области совместно с коллегами из ОМВД России "Генический" получили оперативную информацию о том, что на территории зернового элеватора ранее располагался склад с арсеналом, который принадлежал одной из военных частей Украины. <...> В результате полицейские обнаружили 2 осколочных гранатометных выстрела, 2 выстрела от РПГ, 34 взрывателя АР-5, 110 патронов калибра 7,62 и 14,4 миллиметра, а также около 3 кг тротила и 20 кг артиллерийского пороха", - говорится в сообщении.

По данным полиции, боеприпасы непригодны для дальнейшего использования. "Специалист-взрывотехник Росгвардии принял решение уничтожить опасные предметы на месте при помощи накладного заряда тротила", - уточняется в сообщении.