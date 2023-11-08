В Омской области осудили четырех пакистанцев за попытку попасть в ЕС через территорию РФ

Их приговорили к четырем месяцам колонии-поселения

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Исилькульский городской суд Омской области приговорил к четырем месяцам колонии-поселения четырех граждан Пакистана, которые незаконно пересекли границу между РФ и Казахстаном, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Иностранцы планировали через территорию России добраться до Евросоюза.

"Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении четырех граждан Исламской Республики Пакистан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). <…> С учетом характера и степени общественной опасности преступления, сведений о личности подсудимых, роли каждого в преступлении, наличия смягчающих наказание обстоятельств суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что пакистанцы 14 сентября пересекли пешком границу между РФ и Республикой Казахстан. Они были задержаны в Исилькульском районе Омской области сотрудниками пограничного управления регионального УФСБ. Подсудимые свою вину признали полностью. Установлено, что они намеревались через территорию России попасть в страны Евросоюза.