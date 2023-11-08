Суд арестовал замглавы МВД Дагестана по делу о взятках и превышении полномочий

Сторона защиты Руфата Исмаилова просила отпустить его под залог в размере 5 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова до 2 января по делу о получении взяток на общую сумму 1,3 млн рублей и превышении полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно", - говорится в решении суда.

"Мы не согласны с решением суда, я обязательно подам на него апелляционную жалобу", - сказал адвокат Исмаилова Сергей Булаев, отказавшись от иных комментариев.

Сторона защиты Исмаилова просила отпустить его под залог в размере 5 млн рублей. "Мы просим суд отпустить моего подзащитного под залог. Ваша честь, у него есть друзья, которым не безразлична его судьба, с их помощью мы собрали 5 млн рублей для внесения залога ", - сказал Булаев. Он также подчеркнул, что при обыске у замглавы МВД Дагестана изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение. "Это значит, что даже теоретически он не может пользоваться своими полномочиями и угрожать иным фигурантам дела", - отметил защитник. Он добавил, что у Исмаилова четверо несовершеннолетних детей, и попросил суд найти возможность для более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

О задержании Исмаилова сообщили накануне в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски. Ему и заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапурову Д. К. предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ. Оба доставлены в Москву для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.