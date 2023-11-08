8 ноября, 12:24,
обновлено 8 ноября, 12:52

СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Люберцах

© СК России

Подозреваемый напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся им резаные раны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Люберцах Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК России.

"Следователем следственного отдела по Люберцам ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в среду днем мужчина, проходя мимо здания службы судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся им резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник службы судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказаний обезвредили и задержали мужчину.

Женщина и подросток доставлены в медицинское учреждение, им оказана помощь. Подозреваемый находится в больнице.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз. 

Теги:
Россия
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