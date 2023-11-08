Суд арестовал замглавы следственного управления МВД Дагестана по делу о взятках

Далгат Абдулгапуров пробудет под стражей до 2 января 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова по делу о двух взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить: избрать Абдулгапурову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2024 года", - зачитала решение судья.

Ранее по этому уголовному делу на тот же срок был арестован начальник Абдулгапурова Руфат Исмаилов.

О задержании Исмаилова сообщили 7 ноября в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски. Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ. Оба они вину не признают.

При этом, как заявила следователь в суде, не все фигуранты дела установлены работниками СК. В частности, им пока не удалось выяснить, кто именно является взяткодателем по одному из эпизодов дела.