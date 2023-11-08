В Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком

Погиб водитель грузового автомобиля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком в Балахнинском районе Нижегородской области. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, ЧП произошло около 15:00 на перегоне станций Заволжье - Правдинск около деревни Трестьяны на регулируемом переезде, расположенном на пути общего пользования. "Произошло столкновение пассажирского электропоезда с грузовым автомобилем. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, погиб водитель грузовика. "По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращалась", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед пригородным электропоездом сообщением Заволжье - Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Первый вагон поезда сошел с рельсов.

На место происшествия направили восстановительный поезд. Из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами.