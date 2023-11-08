В Москве задержали 36 подозреваемых в мошенничестве с помощью сайтов знакомств

В рамках расследования уголовного дела провели более 10 обысков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 30 участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с помощью сайтов знакомств, задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По результатам проведенных мероприятий задержаны 36 участников организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мошенники знакомились в интернете с мужчинами, которые размещали анкеты для знакомства. Во время переписки с потерпевшими фигурантки договаривались о личных встречах на территории Алексеевского района Москвы. Во время свидания они предлагали мужчинам посетить заранее определенное с соучастниками заведение, где делали заказ по завышенной стоимости. "Демонстрируя ложную симпатию, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в столичном главке СК, в рамках расследования уголовного дела следователи и сотрудники уголовного розыска провели более 10 обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе, куда заманивались потерпевшие. Задержанные доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.