Суд оштрафовал Noize MC на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

В июне 2023 года Ивана Алексеева оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в двух постах в соцсети

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы назначил штраф в размере 30 тыс. рублей музыканту Ивану Алексееву (Noize MC, признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным И.А. Алексеева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказали в суде.

В июне 2023 года суд оштрафовал Алексеева на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в двух постах в соцсети. Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.