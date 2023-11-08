В Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели троих рыбаков

По данным следствия, признаков того, что мужчины выбрались из воды, не обнаружено

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Якутии по факту гибели троих рыбаков, снегоход которых провалился под лед на реке Индигирке. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 5 ноября трое мужчин 1980, 1984 и 1956 годов рождения отправились на рыбалку в направлении местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на снегоходе "Буран" на реку Индигирку. Утром 7 ноября на месте их рыбалки был обнаружен след снегохода, ведущий от дома. На расстоянии 3 км от него подо льдом реки был утонувший снегоход.

"Признаков того, что мужчины выбрались из воды, не обнаружено. В настоящее время их местонахождение не установлено. По уголовному делу следственно-оперативной группой проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что организованы поисковые работы, на поиски пропавших вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" с группой из шести спасателей.