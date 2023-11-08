На Украине приговорили Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы

Губернатора Херсонской области обвинили в финансировании региональной службы безопасности, которую Киев счел "не предусмотренным законом вооруженным формированием"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Одесский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео в Telegram-канале.

9 октября украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, предъявила Сальдо обвинения в финансировании региональной службы безопасности, которую Украина сочла "не предусмотренным законом вооруженным формированием". Также губернатору региона предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

В конце сентября 2022 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Сальдо обвинения в коллаборационизме за организацию референдума в Херсонской области, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за вхождение в состав РФ. Уже в начале октября политик был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. В августе 2023 года украинские власти заявили о конфискации активов Сальдо. Сам губернатор отмечал, что вернется в свой дом в подконтрольном сейчас Киеву Херсоне после его освобождения российскими силами.