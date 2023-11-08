Мосгорсуд оставил в СИЗО двух организаторов нелегальной экскурсии по руслу Неглинки

Суд отклонил жалобу на продление заключения под стражу диггеру Никите Дубасу и директору компании "Спутник" Александру Киму

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест организаторов нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобу на продление заключения под стражу диггеру Никите Дубасу и директору компании "Спутник" Александру Киму", - сказали в суде. Ранее Басманный суд продлил им арест до 21 января 2024 года. Оба содержатся в СИЗО с 21 августа. В ходе нелегальной экскурсии в августе 2023 г. погибли семь экскурсантов и их гид.

ООО "Спутник" организует экскурсии в Москве, Петербурге и других городах России. Ким был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. В числе фигурантов уголовного дела объявленный в розыск гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который в августе улетел из России в ОАЭ.