Нижегородец пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ

Его арестовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали жителя региона, который пытался вступить в ряды украинской военизированной террористической организации для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, инициативно установивший контакт с представителями признанной Верховным судом России украинской военизированной террористической организации в целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

При попытке выезда на Украину мужчину задержали сотрудники УФСБ. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом УФСБ в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника).