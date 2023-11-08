В Москве рабочий разбился, упав с высоты на стройке

От полученных травм мужчина погиб на месте

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Рабочий разбился на севере Москвы, упав с высоты на стройке. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"На строительном объекте на ул. Вильгельма Пика с высоты упал рабочий субподрядной организации. От полученных травм мужчина погиб на месте", - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин. "Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности, а также обеспечивает законность принятие следственным органом соответствующих процессуальных решений по результатам процессуальной проверки", - сообщили в ведомстве.