8 ноября, 15:21

Главу района в Ростовской области задержали по подозрению во взятке

Речь идет о сумме 176 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров задержан по подозрению в получении взятки почти в 200 тыс. рублей, возбуждено дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров задержан по подозрению в получении взятки в размере 176 тыс. рублей. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. По материалам УФСБ по Ростовской области следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что Сидоров помещен под стражу. 

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