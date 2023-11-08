8 ноября, 15:22

Житель Токмака предстанет перед судом по обвинению в покушении на теракт

Следователи СК РФ устанавливают иных лиц, причастных к содействию в террористической деятельности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Житель города Токмак, обвиняемый в покушении на совершение террористического акта в Запорожской области, предстанет перед судом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

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"33-летний гражданин Украины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - уточнили в СК.

По версии следователей, он нашел не менее трех объектов в Токмаке, на одном из которых планировал совершить теракт с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительного органа. Следователи СК РФ устанавливают иных лиц, причастных к содействию в террористической деятельности. 

Теги:
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