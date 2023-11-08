Полиция начала проверку по факту организации незаконного детсада на севере Москвы

Полицейские обнаружили в квартире восемь детей, они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту организации незаконного детского сада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова", - сообщили в министерстве.

В ходе проверки по поступившему обращению сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России "Войковский" по согласованию с надзорными органами провели осмотр указанного жилого помещения. "Полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - сообщили в МВД.

В пресс-центре отметили, что "с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение с дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям".

Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.