Бывшему топ-менеджеру Merlion продлили арест на полгода

Вячеслав Симоненко будет находиться в СИЗО до 30 апреля

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы продлил срок ареста топ-менеджеру компании Merlion Вячеславу Симоненко до 30 апреля 2024 года, сообщает корреспондент ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей Симоненко до 30 апреля 2024 года", - огласил решение судья.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая посчитала, что основания для нахождения фигуранта под стражей не отпали. Симоненко и его адвокат просили избрать домашний арест. По словам защиты, Симоненко не сможет скрыться, не окажет давления на свидетелей, тем самым никак не помешает суду рассматривать уголовное дело. Кроме того, обвиняемый просил суд при вынесении решения о мере пресечения учесть состояние его здоровья, которое испортилось за время нахождения в СИЗО. "Прошу учесть этот фактор и дать возможность поправить свое здоровье", - сказал Симоненко.

Он обвиняется в даче заведомо ложных показаний, получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества с использованием должностного положения и заведомо ложном доносе.

Ранее Красногорский городской суд Подмосковья приговорил экс-адвоката Вадима Лялина к 5,5 года колонии за хищение денег у совладельцев компании Merlion. По версии следствия, Лялин совместно с другими фигурантами выделенных в отдельные производства дел совершил попытку рейдерского захвата коммерческих фирм. Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Их уголовное дело было прекращено, а сами они стали потерпевшими.

Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По этому делу объявлен в розыск бывший следователь СК Алексей Неснов. По версии следствия, он помогал Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion.