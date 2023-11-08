Обвиняемый в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутат Соколов обжаловал арест

Дмитрий Соколов полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает в покушении на убийство

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре города, обжаловал решение суда о заключении его под стражу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"В Кировский районный суд поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Дмитрия Соколова", - сказала Козлова.

Соколова обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Бывший депутат полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает в покушении на убийство. По словам адвоката Соколова Александра Толянина, мотивами поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Соколова задержали 31 октября, он пытался уехать из региона в сторону Москвы и был задержан на трассе "Холмогоры". В марте Соколова оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пожар произошел в ночь на 31 октября в центре Ярославля около Театра драмы имени Федора Волкова. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. 2 ноября Кировский районный суд Ярославля арестовал Соколова по ходатайству следствия, он должен находиться под стражей до 30 декабря.