В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах

Глава МВД Роберт Киут заявил, что у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков

СУХУМ, 8 ноября. /ТАСС/. Охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых хорошо экипированных людей, силовики ведут их поиск. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

"Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью", - сообщил глава МВД.

"Кто это, что, откуда - разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем расстреливать", - заявил Киут.