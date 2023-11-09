Небензя сообщил о 3,5 тыс. разрушенных Киевом объектов гражданской инфраструктуры

Постоянный представитель России при ООН отметил, что всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Киев разрушил с 2022 года 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 16 тыс. жилых домостроений были повреждены. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.

"Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры", - отметил дипломат.

"Причем, как мы знаем, террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года. На протяжении восьми предшествующих лет с мая 2014 года украинские власти продолжали вооруженную агрессию против собственного народа, не принявшего антиконституционный майданный переворот в Киеве <...>. Против мирного населения были брошены войска, применялась авиация, тяжелая артиллерия и бронетехника. Общее число погибших и раненых дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек". - отметил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим "не считает своих бывших сограждан на Донбассе людьми".