В Москве на Третьем транспортном кольце столкнулись две машины

Как сообщили в столичном МВД, пострадал один человек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух машин на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Чурской эстакады. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"Около 23:40 на ТТК произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек", - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД столицы, выясняются все обстоятельства аварии.

По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе аварии сильно затруднено. "Для движения доступен один левый ряд. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", сообщается в Telegram-канале ведомства.