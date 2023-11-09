В Приморье без электричества остались 264 частных дома

К отключениям привел циклон

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Частные дома в трех муниципалитетах Приморского края остаются без электричества спустя двое суток после дождей и снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. Всего без электроснабжения в настоящее время 264 дома.

"После прошедших 5-6 ноября осадков смешанного типа сложная обстановка остается на территории Лесозаводского городского округа, Пограничного и Пожарского муниципальных округов, где в результате ледяного дождя, интенсивных осадков и порывистого ветра произошли массовые отключения электричества. Всего по краю без электроснабжения на утро среды остаются 264 дома частного сектора, 427 человек", - сообщили в пресс-службе.

На территории Лесозаводска без света остаются 114 домов, 182 человека, в Пограничном округе - 135 домов, 198 человек, в Пожарском округе - 15 домов на 47 человек.

В четверг в Приморском крае снова начались смешанные осадки, прогнозируются новые ледяные дожди.

В понедельник и вторник в Приморском крае прошли осадки в виде дождя и снега, в северных районах - ледяной дождь. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях. В некоторых районах наблюдались перебои с отоплением.