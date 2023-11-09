На Камчатке предупредили о возможном выпадении вулканического пепла

Как отметили в региональном МЧС, пеплопад может затронуть населенные пункты Усть-Камчатского района

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Выпадение пепла возможно в населенных пунктах Усть-Камчатского района из-за активности на вулкане Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 9 ноября был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 000 м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в <...> [восточном и юго-восточном] направлении в сторону Камчатского залива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.