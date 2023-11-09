Источник сообщил о новом нарушении Моргенштерном закона об иноагентах

Речь идет о несоблюдении правил деятельности иностранного агента в Telegram-канале музыканта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Управление Роскомнадзора составит в ближайшее время административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), снова усмотрев нарушение правил деятельности иностранного агента в Telegram-канале музыканта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ведомству.

"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выявило нарушение закона в деятельности Telegram-канала музыканта. В ближайшее время будет составлен административный протокол о совершении Моргенштерном правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом, касаются деятельности иностранного агента)", - рассказал источник. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

По его словам, правонарушение, совершенное музыкантом в его Telegram-канале, сотрудники Роскомнадзора выявили еще в середине октября 2023 года. Теперь в отношении Моргенштерна составят уже третий протокол по этой статье КоАП РФ.

Решение по первому протоколу Савеловского районного суда Москвы от 21 июня 2023 года о штрафе в отношении Моргенштерна в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента не вступило в силу, поскольку было обжаловано. Рассмотрение второго протокола об административном правонарушении, составленного Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), назначено в Савеловском суде на 16 ноября.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обоснование включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Рэпер находится за пределами РФ.