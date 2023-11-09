В Приангарье суды обязали нелегальных майнеров вернуть энергетикам более 187 млн рублей

Как сообщили в компании "Иркутскэнергосбыт", из 734 исков в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты рассмотрели и вынесли решения по 379

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Суды Иркутской области в этом году постановили взыскать более 187 млн рублей с нелегальных майнеров, которые занимаются коммерческой деятельностью - добычей криптовалюты, но за электроэнергию платят по бытовому тарифу. Об этом сообщила пресс-служба компании "Иркутскэнергосбыт" - основного поставщика электроэнергии в Иркутской области.

"Иркутскэнергосбыт" в 2023 году направил 734 иска в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты. <...> Всего с начала года по вступившим в силу решениям, а их 379, сумма составляет 187 млн 765 тыс. рублей. "Серые" майнеры должны вернуть эти деньги в энергосистему региона", - говорится в сообщении.

Остальные иски еще находятся на рассмотрении. Нелегальных майнеров обязывают оплачивать электроэнергию по коммерческому тарифу. По сравнению со льготным, которым пользуются обычные жители, коммерческий тариф в 3-4 раза выше. Тариф для населения рассчитан на коммунально-бытовые нужды, а не для извлечения коммерческой выгоды.

Энергетикам приходится судится с майнерами, так как добыча криптовалюты не урегулирована на законодательном уровне, в правовом поле нет норм, которые бы упорядочили эту деятельность. Например, нелегальные майнеры не платят налоги и другие обязательные для предпринимателей взносы.

Иркутскую область называют столицей майнинга в России. Добыча криптовалюты получила в регионе широкое распространение, поскольку в Приангарье самые низкие в стране тарифы на электроэнергию. В 2021 году губернатор региона Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. Предложение было связано с резким ростом потребления электроэнергии населением региона и выросшей нагрузкой на сети.