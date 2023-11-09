В Красноярском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщили в региональном МВД

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу после ДТП с участием междугороднего автобуса на западе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Шарыповские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего автобуса. <...> По предварительным данным, сегодня <..> на 17-м км автодороги Шарыпово - Назарово водитель, управляя автобусом <...>, двигался со стороны города Назарово. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения автобуса с последующим наездом на опору столба, после чего [автобус] опрокинулся. В результате ДТП пострадали три пассажира: двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным полиции, автобус следовал из Красноярска в Шарыпово. "Водитель освидетельствован на месте сотрудниками ДПС, состояние опьянения не установлено. Автобус принадлежит красноярскому пассажирскому автопредприятию, в отношении перевозчика будет проведена проверка по факту происшествия. Кроме того, сотрудник технического надзора Госавтоинспекции выяснил, что по предварительной проверке тахогрофа имеются признаки превышения скоростного режима", - пояснили в пресс-службе.