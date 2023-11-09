В Хабаровском крае спасатели помогают водителям справиться с последствиями циклона

За сутки мобильные группы МЧС оказали помощь 106 автомобилистам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России помогают попавшим в снежный плен водителям в Хабаровском крае справиться с последствиями циклона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Неустойчивая погода на территории региона стала причиной сложной дорожной обстановки. Многим водителям как легковых, так и большегрузных автомобилей потребовалось содействие мобильных групп МЧС России, чтобы выбраться из снежного плена или преодолеть сложные подъемы и спуски, выехать из занесенных дворов", - сообщили в министерстве.

Помощь за прошедшие сутки оказана 106 автомобилистам.

"В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовано круглосуточное взаимодействие специалистов ЕДДС муниципальных районов, диспетчерских служб ведомств и служб", - отметили в МЧС. Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия прошедшего циклона.

Там отметили, что с 08:00 по местному времени (01:00 мск) сняты ограничения для движения пассажирских автобусов на федеральной автомобильной дороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре. "По прогнозам синоптиков, в четверг и в течение суток 10 ноября ожидается прохождение очередного снежного циклона. На большей части региона ожидается неустойчивая погода, обусловленная осадками в виде снега", - сообщили в МЧС.

Циклон обрушился на Хабаровский край 3 ноября. В регионе идет сильный снег, фиксируются гололед на дорогах, усиление ветра до 18-23 м/с. Были введены ограничения на движение автобусов на федеральных трассах, в школах и детских садах введено свободное посещение. По прогнозу синоптиков, непогода задержится в регионе до конца недели.