В Якутии обнаружили тела трех пропавших рыбаков

В поисковых работах участвовали 6 спасателей и 10 добровольцев

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Оймяконском районе Якутии тела троих пропавших мужчин, которые ранее поехали на рыбалку и пропали. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

"9 ноября в ходе поисковых работ на реке Индигирке в Оймяконском районе спасателями Службы спасения республики обнаружены тела троих пропавших мужчин", - говорится в сообщении.

Дно реки было обследовано поисковой группой при помощи подводных видеокамер. Всего задействовали 6 спасателей Службы спасения республики и 10 добровольцев.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Следствием установлено, что 5 ноября трое мужчин 1980, 1984 и 1956 годов рождения отправились на рыбалку в направлении местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на снегоходе "Буран" на реку Индигирку. Утром 7 ноября на месте их рыбалки был обнаружен след снегохода, ведущий от дома. На расстоянии 3 км от него подо льдом реки был утонувший снегоход.