В Подмосковье загорелось здание на площади 1,8 тыс. кв. м

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в здании в Домодедовском районе Подмосковья на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В селе Кишкино горит здание на площади 1,8 тыс. кв. м. Внутри помещения - деревянные палеты", - сообщили в министерстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что здание - бывшая животноводческая ферма, внутри расположена организация по переработке пластиковых изделий. Существует угроза перехода огня на соседнее здание, которое находится на расстоянии 20 м.