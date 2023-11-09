9 ноября, 05:03

В Подмосковье загорелось здание на площади 1,8 тыс. кв. м

© МЧС России

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в здании в Домодедовском районе Подмосковья на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В селе Кишкино горит здание на площади 1,8 тыс. кв. м. Внутри помещения - деревянные палеты", - сообщили в министерстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что здание - бывшая животноводческая ферма, внутри расположена организация по переработке пластиковых изделий. Существует угроза перехода огня на соседнее здание, которое находится на расстоянии 20 м. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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