В Югре экс-главу "Кама-нефти" признали виновным в неуплате 200 млн рублей налогов

Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал экс-главу нефтесервисной компании "Кама-нефть" виновным в уклонении от уплаты почти 200 млн рублей налогов. Он приговорен к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя "Кама-нефть". Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также он удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с руководителя организации в доход федерального бюджета суммы ущерба, причиненного преступлением", - сказал собеседник агентства.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2020 год подсудимый уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму в 198,9 млн рублей. Вину подсудимый признал, добавили в прокуратуре.