В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием автобуса и большегруза

Информация о пострадавших уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Большегруз и пассажирский городской автобус столкнулись в четверг в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

"Произошло ДТП: столкнулись большегруз и автобус", - рассказал собеседник агентства.

Подробности пока не сообщаются. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели, ГИБДД и медики.

По информации местных СМИ, большегруз не уступил дорогу автобусу. Столкновение было настолько сильным, что у грузовика вылетело лобовое стекло и разлетелась передняя часть кабины, а у автобуса выбило двери.