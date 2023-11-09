9 ноября, 05:26

Пожар в здании в Домодедовском районе Подмосковья локализовали

© МЧС России

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар, возникший в одном из зданий в Домодедовском районе Подмосковья, локализован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе на площади 1,8 тыс. кв. м горит бывшая животноводческая ферма, где расположена организация по переработке пластиковых изделий. Внутри помещения хранятся деревянные палеты. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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