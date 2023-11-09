Сахалинец получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

Мужчина сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства, сообщили в пресс-службе суда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке", - рассказали в суде.

Установлено, что мужчина умышленно решил избежать участия в специальной военной операции на Украине. Он отказался выполнять приказ командира воинской части от 17 апреля 2023 года об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, сославшись на состояние здоровья и по семейные обстоятельства.

Неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации. Суд расценил это обстоятельство в качестве отягчающего, наказание - на основании п. "л" ч. 1 ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).