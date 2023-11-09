В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном здании

Площадь возгорания составляет 600 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар в четырехэтажном здании тушат в центре Ростова-на-Дону, ему присвоен второй ранг сложности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 128, горит бесхозное четырехэтажное здание. Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара [составляет] 600 кв. м", - сообщили в главке.

В ГУ МЧС уточнили, что к тушению привлечены 61 человек и 20 единиц техники.

В администрации Ростова-на-Дону пояснили, что в центре города горит аварийный дом 1900 года постройки - доходный дом Парамонова, движение по улице Социалистической перекрыто.