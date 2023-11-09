В Новороссийске ввели режим ЧС из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Боеприпас обнаружили на территории базы отдыха "Тепло"

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Локальный режим ЧС введен на территории села Широкая Балка города-героя Новороссийска, где при проведении земляных работ была найдена авиабомба ФАБ-100. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

"В связи с обнаружением при производстве земляных работ авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-100, в городе-герое Новороссийске введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" локального характера до 18:00 [мск] даты уничтожения боеприпаса", - говорится в сообщении.

Боеприпас обнаружили на территории базы отдыха "Тепло". Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах 1,5 тыс. м от места обнаружения взрывоопасного предмета.

Для проведения работ по вывозу и уничтожению снаряда территорию ЧС при необходимости оцепят, проведут оповещение и частичную эвакуацию населения из опасной зоны, уточняется в сообщении.