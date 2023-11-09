В Курской области беспилотник ВСУ атаковал маслодельный завод

Повреждено подземное хранилище продуктов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области, повреждено подземное хранилище продуктов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор региона, один из боеприпасов не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.