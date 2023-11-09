Под Астраханью в реке нашли автомобиль с телами двух мужчин

В следственном управлении СК по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Затонувший автомобиль с телами двух мужчин нашли в реке Ахтубе Ахтубинского района Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Паромщики на реке Ахтубе Ахтубинского района Астраханской области обнаружили затонувший автомобиль "Нива" с телами двух погибших мужчин 1975 и 1986 годов рождения", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведомство проводит проверку, уточнил собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СК России по региону, на обнаруженных телах погибших мужчин нет следов насильственной смерти. "Установлено, что за два дня до происшествия местные жители прибыли на рыбалку на берег реки Ахтубы. По предварительным данным, автомобиль скатился в реку", - говорится в распространненом сообщении ведомства.