В Бердске главу компании приговорили к 3,5 года колонии за обман дольщиков

Ущерб от действий осужденного составил 220 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Бердский городской суд в Новосибирской области приговорил к 3,5 года колонии 42-летнего директора ООО "Интерком" Олега Олейникова по делу о мошенничестве и злоупотреблении доверием участников долевого строительства. Ущерб от действий осужденного составил 220 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В декабре прошлого года Олейников был задержан и отправлен под домашний арест.

"С учетом мнения прокурора суд назначил виновному по совокупности преступлений 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Компания "Интерком", которой руководил Олейников, занималась строительством многоквартирного жилого дома, расположенного в зоне отдыха в Бердске. Однако своих обязательств по договорам не исполнил, многоквартирный дом не достроил, денежные средства похитил.

Кроме этого, он причинил имущественный ущерб организации, выполняющей строительно-монтажные работы на одном из строительных объектов, не предоставив квартиру в счет оплаты произведенных работ. "По уголовному делу потерпевшими признаны 45 лиц, ущерб по делу составил свыше 220 млн рублей", - отметили в прокуратуре, добавив, что суд удовлетворил исковые требования потерпевших.

В новость внесена правка (9:39 мск) - заголовок дается в новой редакции, верно - в Бердске.