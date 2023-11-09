В Иркутской области ликвидировали пожар на пилораме

Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар на площади 1,6 тыс. кв. м, произошедший в ночь на четверг на частной пилораме в Иркутской области, ликвидировали. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Иркутской области сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на площади 1 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар начался в пристройке, где располагались станки для обработки древесины. Огонь быстро перекинулся на деревянный гараж и склад, которые находились под общей кровлей. В результате пожара никто не пострадал.

Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).