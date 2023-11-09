В ДНР более 20 тыс. абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды

По данным Министерства угля и энергетики региона, обесточена 151 трансформаторная подстанция

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Энергетики устраняют повреждения на электрических сетях, которые возникли из-за обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики и непогоды в регионе и стали причиной отключения света у более чем 20 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"По состоянию на 07:00 9 ноября на территории Донецкой Народной Республики оставались обесточенными 151 трансформаторная подстанция, 20 654 бытовых абонента", - сообщили в министерстве.

Без электроэнергии ранее в регионе находились порядка 6 тыс. абонентов.

В минувшие сутки энергетикам пришлось устранять не только последствия боевых действий, но и погодных явлений - в регионе наблюдается сильный ветер и дожди. Оперативно-выездные бригады "Региональной энергопоставляющей компании" сейчас работают на сетях.