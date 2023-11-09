В Красноярском крае директора водоканала отстранили от должности из-за махинаций

По версии следствия, в 2020 году Вячеслав Петровский без согласования с учредителем заключил договор с компанией своей невестки

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Директора "Городского водоканала" Минусинска на юге Красноярского края решением суда отстранили от должности из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями - незаконном заключении договора на оказание транспортных услуг с компанией своей родственницы на сумму свыше 8,3 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Органами следствия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту использования директором МУП г. Минусинска "Городской водоканал" Вячеславом Петровским своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности. <…> Органы следствия обратились в суд с ходатайством о применении в отношении подозреваемого меры процессуального принуждения, в виде временного отстранения от должности директора МУП г. Минусинска "Городской водоканал". Постановлением суда ходатайство <…> удовлетворено", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в сентябре 2020 года Петровский без согласования с учредителем предприятия заключил договор на оказание транспортных услуг со своей невесткой. Согласно условиям договора, с сентября 2020 по июнь 2023 года водоканал оплатил родственнице Петровского 8,3 млн руб без подтверждения выполнения работ. Уголовное дело в отношении директора водоканала было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ по Красноярскому краю.