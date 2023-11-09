В Совбезе Абхазии сообщили о продолжении поисков вооруженных людей в горах

Вооруженные силы республики несут службу в обычном режиме, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба

СУХУМ, 9 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные структуры Абхазии продолжают скоординированную работу по поиску в горной местности Гулрыпшского района неизвестных вооруженных людей. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"Правоохранители продолжают поиски, группы выдвинулись, ситуацию контролируют. Ведется скоординированная работа между силами, призванными заниматься вопросами безопасности страны. Вооруженные силы Абхазии несут службу в обычном режиме, при этом предпринимают необходимые в таком случае меры", - добавил он.

Ранее сообщалось, что силовики ищут неизвестных вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе, которых местные охотники увидели у села Азанта.