В Приамурье у пятерых мужчин изъяли 115 кг марихуаны

По информации УМВД региона, подозреваемые признались в заготовке и переработке наркотических средств для личного потребления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Амурской области изъяли у пятерых жителей Константиновского района более 115 кг марихуаны, которую они заготавливали для личного потребления. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли вблизи села Октябрьского полог с более чем 115 кг сухой растительной массы, а также сито, ванны, металлические тазы, перегонный аппарат и 140 л растворителя. Позднее, по результатам проведенной экспертизы, изъятое признано наркотическим средством марихуаной", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).

За участком местности, где подозреваемые заготавливали марихуану, установили наблюдение, в ходе которого оперативники задержали пятерых мужчин в возрасте от 30 до 42 лет. Свою причастность к преступлению они не отрицали и признались в заготовке и переработке запрещенного средства для личного потребления. Четверо из них ранее судимы, в том числе и за аналогичные преступления.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с действующим законодательством, за содеянное мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.