В Новосибирске дрессировщики обратились в суд с требованием вернуть цирковых медведей

Сергей и Марина Герасимовы просят признать недействительными протокол об изъятии животных

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы обратились в Центральный районный суд Новосибирска с требованием вернуть цирковых медведей, а также кошек и собак, изъятых у них весной после вмешательства зоозащитников. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы обратились в Центральный районный суд Новосибирска с административным иском, в котором просят признать недействительными протокол от 24 апреля 2023 года о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи безвозмездно изъятых животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что животные, среди которых пять бурых медведей, кошки, собаки, были изъяты зоозащитниками в поселке Садовый Новосибирского района, содержались в неотапливаемом помещении без еды и воды. В обоснование исковых требований Герасимовы указывают, что при составлении протокола изъятия должностным лицом Росприроднадзора было допущено несколько нарушений: указана недостоверная информация об отсутствии владельца пяти особей бурых медведей. Истцы утверждают, что у них есть документы на бурых медведей, подтверждающие право собственности, поскольку дикие животные приобретены законным способом для работы в Росгосцирке.

​В начале года на прямую линию новосибирского отделения "Всероссийского общества охраны природы" пришло сообщение о медведях, запертых на складе. СМИ писали, что животные содержатся в грязи, тесных клетках, без еды и воды. Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. В марте глава Минприроды региона Евгений Шестернин сообщил, что цирковых медведей передадут в специализированный центр, забрав их от недобросовестных хозяев.