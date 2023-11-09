"Заповедники Таймыра" подали иск в суд по участку земли на побережье Карского моря

В дирекции заповедников считают, что сохранение права пользования за ФГУП "Гидрографическое предприятие" этой территорией нарушает "принцип единства судьбы земельных участков, разрывает общий правовой режим этих объектов и делает невозможным их надлежащее использование истцом"

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Объединенная дирекция заповедников Таймыра подала иск в Арбитражный суд Красноярского края, в котором оспаривает право ФГУП "Гидрографическое предприятие" владеть земельным участком на побережье Карского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

По информации суда, федеральное госпредприятие владеет на праве бессрочного пользования участком, расположенным на территории природного заповедника "Большой Арктический".

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра" к ФГУП "Гидрографическое предприятие" о признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (площадью 45 га, расположенным на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в районе мыса Стерлегова на побережье Карского моря) отсутствующим", - говорится в сообщении.

В дирекции считают, что сохранение права пользования за ФГУП этой территорией, входящей в состав заповедника, нарушает "принцип единства судьбы земельных участков, разрывает общий правовой режим этих объектов и делает невозможным их надлежащее использование истцом".

Этот земельный участок передали предприятию решением исполкома Диксонского районного Совета народных депутатов в 1977 году, "которое, как полагает истец, правоустанавливающим документом не является", говорится в сообщении суда. Дирекция ссылается на решение арбитражного суда региона от марта 2016 года. В ноябре 2015 года ФГУП обратилось в суд с иском к Минприроды РФ и дирекции заповедников об установлении границ этого земельного участка. Суд иск тогда не поддержал. Согласно материалам того дела, Диксонской гидробазе для размещения навигационных объектов были отведены несколько земельных участков, в том числе земельный участок площадью 45 га на мысе Стерлегова.

О сторонах спора

ФГУП "Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Северного морского пути (СМП), включающее в себя изучение подводного рельефа дна с целью поддержания актуальности морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения акватории СМП средствами навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об изменениях навигационной обстановки. Предприятие выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории СМП.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - Путоранского, Большого Арктического и Таймырского. Ее площадь составляет почти 12 млн га.