9 ноября, 08:39

СК установил, что член банды Гагиева причастен еще к трем эпизодам убийств

Уголовное дело в отношении Александра Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет установил дополнительные эпизоды преступный деятельности члена банды Аслана Гагиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"ГСУ СК России по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении активного участника преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, Александра Джуссоева. Он обвиняется в убийстве. <…> В ходе дальнейшего расследования уголовного дела благодаря новым появившимся доказательствам было установлено, что Джуссоев причастен еще к трем эпизодам убийств", - говорится в сообщении.

Осужденный в 2011 году Джуссоев был членом банды и, выполняя указания Гагиева, с декабря 2007 по февраль 2008 года принял участие в убийстве двух человек в Химках и двух в Москве.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК. 

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