Жителя Твери осудили за подготовку к поджогу военкомата

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима

ТВЕРЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Твери к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тверской области.

"Коллегией Апелляционного военного суда города Москвы Кудряшову И. В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд установил, что фигурант планировал поджечь здание военного комиссариата в Твери. Его деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ.