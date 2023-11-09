В Мосгорсуде пока не назначили дату рассмотрения жалобы Люси Штейн по делу о фейках

Сторона защиты обжаловала решение Басманного суда от 7 ноября о заочном аресте участницы Pussy Riot

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Представитель защиты участницы Pussy Riot - бывшего столичного муниципального депутата Люси Штейн, обвиняемой в распространении фейков о российской армии и арестованной заочно - обжаловал решение Басманного суда Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Подана жалоба на постановление Басманного суда Москвы. Дата ее рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд 7 ноября санкционировал заочный арест Штейн, которая объявлена в международный розыск.

Штейн два года назад была приговорена к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. Ей было запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них. После этого она покинула Россию. Ранее она также привлекалась к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ.