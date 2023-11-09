9 ноября, 08:54
Лесные пожары в России

На Кубани произошел пожар в лесу на площади 2 га

Возгорание произошло в Мостовском районе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар в Мостовском районе Краснодарского края тушат на площади около 2 га. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

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"В 10:45 мск обнаружен лесной пожар в Мостовском лесничестве Баракаевском участковом лесничестве. Приступили к тушению на примерной площади 2 га", - говорится в сообщении.

Пожар зафиксировала система ИСДМ-Рослесхоз на территории лесного фонда в районе станицы Баракаевской.

По данным ведомства, сейчас на месте тушения находятся семь человек и три единицы техники, которые стремятся локализовать лесной пожар. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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