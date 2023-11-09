СК предъявил обвинение мужчине, собиравшему сведения о журналисте Коце

С 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичный СК предъявил обвинение мужчине, который пришел к супруге журналиста Александра Коца и пытался собрать о нем сведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста. Также фигурант под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере Telegram.

"По уголовному делу проведен обыск в жилище обвиняемого. В ходе допроса мужчина признал вину. В ближайшие время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказали в ГСУ, отметив, что в настоящее время разыскивается соучастник преступления.